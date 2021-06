La police fédérale sera davantage présente dans les trains pour la Côte et les gares

La police fédérale renforcera sensiblement sa présence dans les trains pour la Côte et les gares empruntées pour s'y rendre. Securail en fera de même et un nombre accru de stewards sera déployé, a répondu mercredi la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, en commission à la députée Yngvild Ingels (N-VA).La police fédérale renforcera les effectifs locaux des zones côtières par 28 agents. Quotidiennement, 8 cavaliers seront mis à disposition et le corps d'intervention de Flandre occidentale sera le moins possible déployé ailleurs dans le pays. Par le biais de la réserve d'intervention centralisée, neuf agents viendront encore en soutien. La présence policière renforcée dans les trains et les gares importantes en direction de la Côte les jours de beau temps devra entre autres permettre une intervention avant que des incidents ne dégénèrent. (Belga)