Meeting international de la Province de Liège - Thiam, Zagré, Vanderelst se sont rassurées à Liège malgré le froid

Le 19e Meeting international de la Province de Liège, qui avait été annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, s'est déroulé mercredi soir au stade de Naimette-Xhovémont, sur les hauteurs de Liège, dans des conditions climatiques assez froides (13°). Les athlètes belges en lice se sont bien comportés, dans le cadre de leur préparation olympique.

Le 100 mètres haies a souri à la championne de Belgique Anne Zagré. La Bruxelloise, en principe qualifiée pour les JO grâce à sa position dans le ranking mondial (28e), s'est imposé en 13.13. La championne olympique de l'heptathlon Nafissatou Thiam s'est quant à elle classée 5e (13.64) dans une course qu'elle a jugée rassurante, malgré une finale peu limpide. Le 800 mètres dames a permis à la championne belge d'Europe du 1.500 mètres en salle, Elise Vanderelst, de travailler sa vitesse dans l'optique de sa distance de prédilection sur laquelle elle évoluera aux JO de Tokyo. La Montoise s'est classée 4e dans un bon chrono de 2:03.96, derrière un trio africain emmené par la Kenyane Mary Moraa. On retrouvera la Montoise samedi à la Nuit d'Heusden où elle s'attaquera au record de Belgique du 1.000 mètres d'Anne-Marie Van Nuffel (2:36.8 en 1979). En hauteur, Thomas Carmoy n'a pu effacer une barre à 2m23 qu'il avait franchie dimanche pour le titre national. Le jeune sauteur carolo, qui disputera l'Euro U23 à Tallinn, s'est classé deuxième du concours liégeois derrière le Russe Mikhail Akimenko (2m23). Ben Broeders s'est lui aussi classé 2e, à la perche (5m55) derrière le Néerlandais Rutger Koppelaar (5m75). Dans le 100 mètres, remporté par le Jamaïcain Michael Bentley (10.48), le champion de Belgique Kobe Vleminckx a terminé à la 4e place en 10.68. Chez les dames, les lauriers sont revenus à la Néo-Zélandaise Zoe Hobbs en 11.57 devant la championne de Belgique Rani Rosius (11.62). L'enjeu du 5.000 mètres liégeois était la chasse au minimum olympique (15:10.00) de la Sud-Africaine Caster Semenya. La double championne olympique du 800 mètres en 2012 à Londres et en 2016 à Rio, n'a pu faire mieux que 15:50.12 (4e) sur la distance qu'elle découvre, dans une course gagnée par l'Ethiopienne Aberash Minsewo en 15:05.25. (Belga)