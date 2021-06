Un bateau de migrants chavire au large de l'Italie, plusieurs morts

Au moins cinq personnes sont mortes lorsqu'un bateau de migrants a chaviré, mercredi, au large de l'île italienne de Lampedusa. Près de 50 passagers ont pu être secourus, rapportent les médias italiens.L'Italie fait face à un afflux de migrants qui tentent de rejoindre l'Europe à bord de bateaux souvent en mauvais état. Selon les chiffres des Nations unies, quelque 700 personnes seraient mortes au cours de ces traversées depuis le début de l'année. Le nombre de demandeurs d'asile embarqués sur des bateaux semble à nouveau en augmentation. Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 19.000 migrants sont arrivés en Italie cette année. L'an dernier à la même époque, en partie à cause de la pandémie de coronavirus, ils étaient 6.600. Mercredi matin, en plus du bateau chaviré, quatre autres navires de migrants sont arrivés à Lampedusa, transportant 256 personnes. Trois de ces bateaux ont dû obtenir de l'aide pour parvenir à atteindre le port. (Belga)