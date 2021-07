34,9 millions d'euros pour les agriculteurs impactés par la sécheresse 2020

Le gouvernement de Wallonie a délimité jeudi l'étendue géographique et temporelle de la sécheresse survenue entre le 15 mars et le 15 septembre 2020, annonce le ministre régional de l'Agriculture Willy Borsus (MR) dans un communiqué. Cette délimitation détermine les conditions d'octroi de l'aide à la réparation. Le budget prévisionnel total dégagé pour cette calamité agricole est de 34,9 millions d'euros.Pour permettre à celles et ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de remplir leur demande d y accéder, le gouvernement wallon octroie une prolongation de délai. L'agriculteur doit introduire une demande d'aide à la réparation via l'application "Dégâts agricoles" de Pac-on-Web désormais pour le 20 juillet au plus tard. Cette demande doit être accompagnée des procès-verbaux de constat des dégâts ainsi que du contrat d'assurance, si l'agriculteur en a contracté une. Les producteurs ayant été confrontés à des dégâts à la suite de cette sécheresse en ont établi le constat via la commission communale ad hoc. Face à l'ampleur de ces dégâts et à son caractère exceptionnel, l'IRM a reconnu le phénomène comme calamité agricole. Sur les 262 communes wallonnes, 253 avaient introduit, auprès du SPW ARNE, une demande de reconnaissance de calamité. (Belga)