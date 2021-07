Wimbledon - Alison Van Uytvanck et Greet Minnen en double

Greet Minnen (WTA 106 en double) et Alison Van Uytvanck (WTA 101 en double) ont décroché leur billet pour le 2e tour du double dames des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, jeudi sur le gazon de Wimbledon.

La paire belge s'est imposée 6-4, 6-4 en 1h22 face aux Américaines Amanda Anisimova (WTA 496 en double) et Sloane Stephens (WTA 621 en double). Alison Van Uytvanck et Greet Minnen seront opposées au tour suivant à la paire tête de série N.15 formée par la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 153 en double) et la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 84 en double). Wimbledon est le 4e tournoi du Grand Chelem que Greet Minnen et Alison Van Uytvanck disputent ensemble. Elles avaient atteint le 2e tour à Londres en 2019 et à Roland-Garros l'an dernier, et avaient été battues au 1er tour de l'Open d'Australie en 2020. Pus tôt dans la journée, sur ce même Court 9, Elise Mertens (WTA 8 en double) et Hsieh Su-Wei (WTA 5 en double) se sont qualifiées pour le 2e tour du double dames en battant la Russe Vitalia Diatchenko (WTA 512 en double) et la Kazakhe Galina Voskoboeva (WTA 150 en double) en deux sets 7-5, 6-2. La paire belgo-taiwanaise, tête de série N.3, affrontera au 2e tour la Japonaise Misaki Doi (WTA 83 en double) et la Suissse Viktorija Golubic (WTA 66 en double). Celles-ci ont écarté en trois sets 6-2, 2-6, 8-6 la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 36 en double) et la Chinoise Yafan Wang (WTA 123 en double). Elise Mertens a remporté deux tournois du Grand Chelem en double, l'US Open 2019 et l'Open d'Australie cette année, à chaque fois avec Aryna Sabalenka. La Biélorusse ayant décidé de privilégier sa carrière en simple, la numéro un belge s'est par la suite associée à Hsieh Su-Wei, avec qui elle a atteint les 8e de finale à Roland-Garros. Hsieh Su-Wei est tenante du titre du double dames à Wimbledon. Elle s'était imposée sur le gazon londonien en 2019 en compagnie de la Tchèque Barbora Strycova face à la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Xu Yifan. A noter que Hsieh Su-Wei et Barbora Strycova avaient éliminé Elise Mertens et Aryna Sabalenka en quarts de finale de l'édition 2019. Le tournoi avait, pour rappel, été annulé l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Hsieh Su-Wei avait remporté deux autres titres du Grand Chelem en compagnie de la Chinoise Shuai Peng: Wimbledon en 2013 et Roland-Garros en 2014. (Belga)