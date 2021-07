Euro 2020 - La Belgique, mise en échec par le collectif italien, s'incline 1-2 et est éliminée

La Belgique n'est pas parvenue à se qualifier pour le dernier carré de l'Euro 2020 de football. Vendredi à Munich, les Diables Rouges se sont inclinés 1-2 devant l'Italie.

L'Italie menait 0-2 après des buts de Barella (31e) et Insigne (44e) avant que Lukaku ne réduise l'écart avant la pause sur pénalty (45e+2). Malgré un rush final, l'équipe de Roberto Martinez n'a pas été capable d'égaliser contre une solide équipe italienne. L'Italie défiera l'Espagne mardi 6 juillet à Wembley à Londres. En début de soirée, la Roja a eu besoin des prolongations et de la séance de tirs au but pour se défaire de la Suisse (1-1, 3-1 t.a.b.), pourtant réduite à 10 à la 77e. C'est la seconde élimination de rang en quarts de finale d'un Euro pour l'équipe nationale après sa défaite contre le pays de Galles en 2016. (Belga)