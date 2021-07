Euro 2020: Merkel "très préoccupée" par la foule pour les phases finales

La chancelière allemande Angela Merkel a exprimé vendredi son inquiétude au sujet du nombre de spectateurs autorisés à assister aux demi-finales et à la finale de l'Euro de football au Royaume-Uni, où les contaminations dues au variant Delta du coronavirus flambent.

Selon le gouvernement britannique, plus de 60.000 spectateurs seront autorisés dans les tribunes du stade de Wembley pour les demi-finales et la finale de l'Euro, au lieu des 40.000 initialement prévus, dans cette enceinte d'une capacité maximale de 90.000 places. "Je me demande vraiment si cela ne fait pas un peu trop", a déclaré lors d'une conférence de presse commune Angela Merkel, "très préoccupée", à l'issue d'une réunion avec le Premier ministre britannique Boris Johnson dans sa résidence de campagne de Chequers. "En Allemagne, nous avons décidé que moins de spectateurs pourraient assister aux matchs au stade de Munich, mais bien sûr le gouvernement britannique prend ses propres décisions", a déclaré Mme Merkel, qui effectue vendredi son dernier déplacement au Royaume-Uni avant de quitter le pouvoir après les législatives de septembre. Boris Johnson a quant à lui mis en avant le "mur d'immunité" bâti par le Royaume-Uni grâce à son programme de vaccination, grâce auquel 63% des adultes ont reçu deux doses. La voix de la Chancelière allemande s'ajoute aux inquiétudes exprimées récemment par le président du Conseil italien Mario Draghi et du vice-président de la Commission européenne Margaritis Schinas. Sur le plan sportif, Angela Merkel a jugé "méritée" la victoire de l'Angleterre contre l'Allemagne et souhaité "bonne chance" à l'équipe anglaise pour la suite de la compétition. (Belga)