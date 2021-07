WIMBLEDON - Mertens, qui retrouve Keys: "C'est une grande frappeuse. Il faudra essayer de la dérégler"

Elise Mertens (WTA 16) va tenter de se qualifier pour la deuxième fois consécutive pour les huitièmes de finale à Wimbledon, ce vendredi. Sur le Court N.1, en dernier match de la journée, la Limbourgeoise, 25 ans, retrouvera l'Américaine Madison Keys, 26 ans, quart de finaliste en 2015, qui a battu mercredi soir sa compatriote Lauren Davis (WTA 91), 6-1, 6-4.

"Keys est évidemment une grande frappeuse", explique Elise Mertens. "Elle a un très bon service et elle cherche directement à prendre l'initiative avec la balle. Il faudra donc essayer de la dérégler, ramener entre autres un maximum de balles, pour parvenir à prendre l'ascendant par la suite". Il s'agira de la troisième confrontation sur le circuit entre Elise Mertens et Madison Keys, qui se sont toujours affrontées en Grand Chelem. Et l'herbe sera peut-être justement plus verte pour la N.1 belge, qui n'a jamais battu l'Américaine au grand service et puissant coup droit jusqu'ici. Elle s'est en tout cas mise dans de bonnes dispositions après un deuxième tour expéditif en simple contre la Chinoise Zhu Lin (WTA 99) et une victoire en double ce jeudi avec sa partenaire taiwanaise Hsieh Su-Wei. "Je suis contente de mon niveau de jeu. J'étais très concentrée sur les choses à accomplir lors de ce deuxième tour", a-t-elle poursuivi. "Keys est une adversaire redoutable à partir du moment où on lui laisse le temps d'organiser son jeu. Dans ce cas, elle est vraiment capable de vous balayer du court. Pour tout dire, je trouve que le gazon n'est pas si rapide cette année. Il n'est pas lent non plus, mais je me dis que cela peut éventuellement constituer un petit avantage. Enfin, on verra". (Belga)