L'Angleterre face au piège ukrainien, Tchéquie et Danemark pour retrouver les demies

Pour la première fois depuis le début de l'Euro, l'Angleterre ne jouera pas à Wembley pour son quart de finale contre l'Ukraine samedi à Rome (21h00). Face aux Ukrainiens, qui disputeront le premier quart de finale de leur histoire, les Anglais tenteront d'atteindre pour la première fois le dernier carré d'un Euro depuis 1996. Dans l'autre quart de finale de la journée, la Tchéquie et le Danemark s'affronteront à Bakou (18h00).

Après ses trois matches de poule et son huitième de finale joués à domicile à Wembley, l'Angleterre devra se déplacer pour la première fois de cet Euro. C'est sur la pelouse du stade olympique de Rome que les Three Lions défieront l'Ukraine pour une place en demi-finale samedi à 21h00. Une qualification pour une demi-finale d'un Euro qui constituerait une première pour l'Angleterre depuis 1996. Dans un Euro organisé à domicile, les Anglais avaient été battus en demi-finale par l'Allemagne, futur vainqueur, aux tirs aux buts. Une équipe d'Allemagne que les joueurs de Gareth Southgate, qui avait manqué le penalty décisif en 1996, ont battue en huitièmes de finale 2-0 pour atteindre les quarts. En face, l'Ukraine tentera de forcer l'exploit pour poursuivre sa belle aventure dans cet Euro. Qualifiée pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale d'un Euro, les Ukrainiens ont écarté la Suède après prolongation 1-2 pour gagner le droit d'affronter l'Angleterre pour une place en demi-finale face à la Tchéquie ou le Danemark. Tombeur des Pays-Bas en huitièmes de finale, la Tchéquie a confirmé qu'elle faisait partie des bonnes surprises de cet Euro 2020. Finalistes en 1996 et demi-finalistes en 2004, les Tchèques pourraient atteindre le dernier carré d'un Euro pour la troisième fois de leur histoire. Auteur de 4 buts depuis le début du tournoi, l'attaquant Patrik Schick sera l'arme principale de la Tchéquie face au Danemark samedi à 18h00 à Bakou. Les Danois eux sont passés par toutes les émotions depuis le début de la compétition. Lors du premier match de poule face à la Finlande, le Danemark a perdu Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque et réanimé sur la pelouse. Boostés par les encouragements de leur équipier depuis son lit d'hôpital, la 'Danish Dynamite' a joué avec du coeur contre la Belgique (défaite 1-2) puis la Russie (victoire 4-1) pour atteindre les huitièmes. En huitièmes de finale, le Danemark n'a fait qu'une bouchée du pays de Galles pour atteindre les quarts pour la première fois depuis l'Euro 2004. En cas de victoire face à la Tchéquie, les Danois disputeront leur première demi-finale d'un Euro depuis 1992, l'année où ils avaient remporté le titre après avoir été repêchés suite à l'exclusion de la Yougoslavie à cause de la guerre et d'un embargo. (Belga)