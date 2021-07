Nuit de l'Athlétisme - Elise Vanderelst et Cynthia Bolingo font tomber les records à la Nuit de l'Athlétisme

Elise Vanderelst, dont la tentative contre le record national du 1000 mètres était annoncée à Heusden-Zolder, a relevé le défi avec succès. Cynthia Bolingo n'avait, par contre, aucune intention particulière de faire tomber son record du 400 mètres. Elle a néanmoins battu sa marque nationale établie le 1er juin.

Elise Vanderelst est devenue la femme la plus rapide de l'histoire du 1000 mètres belge samedi soir au à la Nuit de Heusden-Zolder. La jeune Montoise a réussi son défi de battre le record national du double tour de piste et demi, que détenait Anne-Marie Van Nuffel (2:36.76) depuis le 17 août 1979 à Berlin. Vanderelst, qui est qualifiée pour le 1500 mètres olympique, a couru en 2:35.98 (3e) dans des conditions météo sèches et assez lourdes, juste avant l'arrivée d'une pluie battante sur le Stade De Veen. Vanderelst a ainsi conclu avec succès son programme de compétitions pré-olympiques à Heusden-Zolder. Elle se concentrera désormais sur l'entraînement du 1500 m en vue du rendez-vous olympique. Cynthia Bolingo, qui revenait sur 400 mètres, distance sur laquelle elle évoluera aux Jeux Tokyo, après quelques incursions sur 200, voulait signer une bonne course à Heusden-Zolder. Elle a fait beaucoup mieux en battant son propre record national (50.75) du 1er juin à Montreuil (Fra) en s'imposant en 50.72. Les courses de haies hautes, qui ont dû être quelque peu retardées en raison de la pluie battante, constituaient un moment attendu du meeting d'Heusden-Zolder. Chez les dames, Anne Zagré s'est classée 3e de la course en 13.06, un chrono qu'elle a estimé satisfaisant, compte tenu des conditions. Chez les hommes, le récent champion de Belgique et qualifié pour les JO de Tokyo, Michael Obasuyi, a lui aussi hérité d'une piste détrempée, ce qui ne l'a pas empêché de s'imposer en 13.82. On mentionnera encore côté belge, entre autres, la 2e place de Ben Broeders au concours de perche (5m65) remporté par le Néerlandais Menno Vloom (5m75). Kobe Vleminckx s'est classé 3e (10.58) du 100 mètres remporté par le Néerlandais Churandy Martina (10.37). Chez les dames, Rani Rosius a terminé (11.44) derrière l'Américaine Kiara Arker (11.22). Vleminckx a enchaîné avec le 200 mètres qu'il a terminé à la 2e place (21.20) derrière le Jamaïcain Michael Bentley (21.00). Paulien Couckuyt, qui a égalé le record national du 400 mètres haies de Ann Mercken (54.35 en 1996 à Atlanta) le 12 juin à Genève, a terminé 3e sur les haies basses à Heusden-Zolder en 57.05. On avait, par ailleurs, enregistré, dans la première série de ce 400 m haies, la qualification européenne pour le championnat d'Europe juniors de Tallinn (15-18/07) d'Ilana Hanssens (58.87, alors que le minimum requis était de 59.28). (Belga)