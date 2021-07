CSI 5* Monaco - Olivier Philippaerts 3e du GCT de Monaco

Olivier Philippaerts et H&M Legend of Love ont obtenu la troisième place de l'épreuve du Global Champions Tour (GCT) de Monaco, disputé samedi dans le cadre du jumping international 5* de la Principauté. La victoire est revenue au cavalier irlandais Darragh Kenny et son hongre Idalville d'Esprit.

Olivier Philippaerts a été le premier à effectuer le barrage. Il l'a excuté sans faute en 38.66 secondes. Kenny a réussi le meilleur chrono en 37.89 secondes devant l'Autrichien Max Kühner (EIC Coriolis des Isles) qui a signé le temps de 38.07 secondes. Au classement général du Global Champions Tour, l'Australienne Edwina Tops-Alexander a pris les devants avec 152 points devant le Suédois Peder Fredricson, qui occupe désormais la deuxième place avec 149 points. Pieter Devos est le meilleur Belge au classement. Il occupe la 7e place avec un total de 104 points. (Belga)