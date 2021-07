Près de 120 interventions en Wallonie picarde dues aux fortes pluies

Les pompiers sont intervenus à près de 120 reprises en Wallonie picarde en raison des fortes pluies qui se sont abattues dimanche sur la région, principalement pour des caves sous eau et des inondations de voiries, ont-ils indiqué.

Les secours ont reçu 40 appels pour des interventions dans les villes de Péruwelz et Bernissart. Ils sont intervenus à 20 reprises à Tournai, 20 autres à Antoing et encore 20 fois à Leuze-en-Hainaut. Ath et Lessines comptabilisaient pour leur part une quinzaine d'interventions à elles deux. Les pompiers ont également dû intervenir à Comines-Warneton et Mouscron, mais dans une moindre mesure. Les appels concernaient essentiellement des caves inondées, des routes sous eau, des coulées de boue et des branches encombrant la chaussée. Aucun blessé n'est à déplorer. (Belga)