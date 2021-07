Le pape, opéré dimanche, va bien et restera hospitalisé une semaine

Le pape François, opéré dimanche du côlon, va bien et restera hospitalisé une semaine environ, a annoncé lundi le Vatican.

Le pape, âgé de 84 ans, "se trouve dans de bonnes conditions générales, il est alerte et respire sans assistance", a indiqué le Vatican dans un communiqué. "Il devrait rester hospitalisé une semaine environ sauf complications". "L'intervention chirurgicale effectuée dans la soirée du 4 juillet a duré environ trois heures", a précisé le Vatican. Le pape avait été admis dimanche à l'hôpital Gemelli de Rome pour une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, programmée selon le Vatican pour une sténose diverticulaire symptomatique du côlon. Le pape souffre d'une inflammation potentiellement douloureuse des diverticules, hernies ou poches qui se forment sur les parois de l'appareil digestif et dont la fréquence augmente avec l'âge. Une des complications possibles de cette affection est la sténose, c'est-à-dire un rétrécissement de l'intestin. Dimanche midi, il avait célébré sa prière dominicale pour les fidèles rassemblés sous un soleil de plomb sur la place Saint-Pierre. La semaine dernière, à la veille de la fête des Saints Pierre et Paul, il avait semblé faire allusion à l'opération à venir en disant: "je vous demande de prier pour le pape, prier d'une manière spéciale. Le pape a besoin de vos prières". Le Premier ministre italien Mario Draghi lui a envoyé lundi ses "voeux affectueux de bon rétablissement" et le grand imam d'Al-Azhar lui a souhaité "un rapide rétablissement". (Belga)