Plus de 12,3 millions de doses de vaccin livrées en Belgique

Selon les dernières données du SPF Santé publique, publiées mardi, un total de 12.317.315 doses de vaccins ont été livrées en Belgique. Ces doses ont été livrées au hub central et aux hubs hospitaliers.Parmi ces doses, 7.893.015 d'entre elles sont du vaccin Pfizer/BioNTech et 2.715.000 du vaccin AstraZeneca. En ce qui concerne les vaccins Moderna et Johnson & Johnson, 1.147.200 et 562.000 doses ont respectivement déjà été livrées. La large majorité de ces doses (12.245.695) ont été distribuées aux entités fédérées. Pas moins de 7.123.510 doses sont arrivées en Flandre, 3.811.535 en Wallonie, 1.228.575 à Bruxelles et 82.075 en Communauté germanophone. Si certaines doses ne sont pas livrées aux entités fédérées, ces dernières sont réservées à la réserve stratégique, à l'armée, la justice, pour des essais cliniques, pour les expatriés belges et européens ainsi que pour les fonctionnaires européens. (Belga)