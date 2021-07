Bart De Wever appelle à renforcer la lutte contre la mafia de la drogue

Le bourgmestre d'Anvers et président de la N-VA, Bart De Wever, s'est exprimé mercredi sur Twitter, se disant bouleversé par l'attaque dont a été victime le chroniqueur judiciaire néerlandais, Peter R. De Vries, grièvement blessé par balles lors d'une fusillade à Amsterdam mardi. "Quand les gens de ce pays prendront-ils vraiment au sérieux la lutte contre la mafia de la drogue ?", s'est interrogé l'homme politique flamand. "Ce qui se passe aux Pays-Bas aujourd'hui se passera ici demain."Un peu plus tôt, le ministre flamand des médias, Benjamin Dalle (CD&V), s'est également fendu d'un tweet sur le même sujet dénonçant ""une attaque contre tout ce que nous défendons en tant que société et contre l'ensemble du journalisme". (Belga)