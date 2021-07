Attentats à Bruxelles - La Chambre donne son feu vert à du personnel supplémentaire pour le méga-procès

La Chambre a donné son feu vert jeudi en plénière au recrutement temporaire de personnel supplémentaire dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles en prévision du procès des attentats du 22 mars 2016.Ce méga-procès devrait débuter le 1er septembre 2022 et durer au moins un an. Dix accusés seront jugés pour 32 assassinats terroristes et 678 tentatives d'assassinats. Des centaines de parties sont dès lors impliquées dans ce dossier. Pour l'occasion, un deuxième siège de la cour d'assise sera installé dans les anciens bâtiments de l'Otan à Bruxelles. Pour s'assurer que toutes les autres affaires bruxelloises ne s'arrêtent pas pendant des mois, l'arrondissement judiciaire a temporairement besoin de personnel supplémentaire, d'autant plus que la capitale est déjà aux prises avec une pénurie de personnel. Concrètement, il s'agit d'augmenter le cadre de quatre francophones supplémentaires à la cour d'appel de Bruxelles, de quatre juges au tribunal de première instance francophone et de dix greffiers intérimaires. Ce dispositif approuvé jeudi soir fait partie d'un projet de loi plus large contenant quelques dispositions en matière de justice. (Belga)