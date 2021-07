Grève de la faim de sans-papiers - Les sans-papiers en grève de la faim saluent une "avancée" dans les discussions

L'Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) se félicite jeudi soir de "la rencontre de ce mercredi 7 juillet dans les bureaux de l'Office des Étrangers (OE) entre le directeur de l'OE Freddy Roosemont, la cheffe de cabinet de Sammy Mahdi, les représentants de l'USPR et des représentants de la société civile".Si la réunion n'a encore abouti sur aucun accord, l'organisation parle d'une "avancée" et souligne la tenue d'une "discussion de fond sur la possibilité de lever certains blocages qui entravent les possibilités de procédure d'octroi de séjour ainsi que sur les 'circonstances exceptionnelles' présentes qui pourraient être invoquées". Les propositions de mise en place de procédures de garantie de séjour sur base de la note de l'USPR ont été discutées avec Freddy Roosemont, qui aurait "souligné le réalisme des propositions de l'USPR", indique l'organisation, qui attend maintenant des "gages clairs d'introduction et de suivi des dossiers". (Belga)