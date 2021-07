Israël dévoile de nouvelles portions d'un bâtiment datant du second Temple

Des archéologues israéliens ont dévoilé jeudi de nouvelles constructions souterraines datant de la période du second Temple juif, situées dans la Vieille Ville de Jérusalem et utilisées il y a plus de 2.000 ans par les élites de l'époque.

Le hall luxueux, dont certaines parties avaient déjà été révélées par l'Autorité israélienne des antiquités (AIA), comprend une fontaine sophistiquée et était probablement utilisé pour des banquets et autres rassemblements de l'élite locale ou pour recevoir des dignitaires étrangers à quelques pas du Temple. "C'est un bâtiment vraiment magnifique, l'un des bâtiments publics les plus splendides que nous connaissons datant de la période du second Temple", a expliqué à l'AFP Shlomit Weksler-Bdolah, archéologue à l'AIA. Le second Temple juif a été construit au VIe siècle avant J.-C. et a été détruit par les Romains en 70 après J.-C.. Le Mur des Lamentations est le seul vestige d'un mur de soutènement. Au dessus du Mur s'étend le Mont du Temple, site le plus sacré du judaïsme, appelé Noble sanctuaire par les musulmans pour qui c'est le troisième lieu saint et où se trouve notamment la mosquée Al-Aqsa. Le lieu se trouve à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville occupé et annexé par Israël. A l'époque du Temple, la salle du banquet en partie dévoilée jeudi était divisée en plusieurs segments et des "bains rituels très très impressionnants" y étaient creusés, a indiqué Mme Weksler-Bdolah, précisant qu'il était encore difficile de comprendre la chronologie et les motivations de la construction. D'après les excavations, le site n'était plus en usage au VIIe siècle, date à laquelle a commencé la période musulmane. A partir de cette période, les habitants de Jérusalem vivaient au niveau de la rue, quelques mètres au dessus du hall souterrain. Les pièces nouvellement découvertes, caractérisées par leur sophistication, montrent combien les souverains de Jérusalem avaient à coeur de laisser leur marque dans la ville, surtout dans le secteur à proximité du Mont du Temple, selon Mme Weksler-Bdolah. Le hall fait partie des tunnels souterrains adjacents au Mur des Lamentations. En 1996, l'ouverture au public de ces tunnels avait déclenché des affrontements violents entre les forces de sécurité israéliennes et des Palestiniens qui avaient couté la vie à plus de 80 personnes. Les Palestiniens avaient affirmé que ces tunnels menaçaient les fondations du complexe voisin de la mosquée Al-Aqsa. (Belga)