Coronavirus - Pfizer/BioNTech va demander l'autorisation pour une 3ème dose de vaccin

L'alliance Pfizer/BioNTech prévoit de demander "dans les semaines qui viennent" l'autorisation pour une troisième dose de son vaccin contre le Covid-19, aux Etats-Unis et en Europe notamment, ont annoncé les entreprises dans un communiqué."Pfizer et BioNTech ont constaté des résultats encourageants des essais en cours pour une troisième dose du vaccin actuel", ont-elles expliqué. Elles "prévoient de soumettre ces données à la FDA, l'EMA et d'autres autorités régulatrices dans les semaines qui viennent", ont-elles ajouté en référence à l'Agence américaine et européenne des médicaments. (Belga)