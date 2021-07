Gambie: dix morts et plus de 1.500 personnes déplacées après une tempête

Quelque dix personnes ont été tuées et plus de 1.500 déplacées à la suite d'une tempête qui s'est abattue sur la Gambie mercredi soir, a indiqué jeudi l'Agence des catastrophes de ce petit pays d'Afrique de l'ouest.Le chef de cette agence, Sana Dahaba, a précisé à l'AFP que le gouvernement gambien avait relogé 1.531 personnes dans des mosquées ou des bâtiments publics après le passage de cette tempête qui a également fait un nombre indéterminé de blessés. L'étendue des dégâts dans le pays est encore à déterminer mais plusieurs régions sont désormais sans eau courante et électricité, a précisé la présidence gambienne dans un communiqué. La Gambie, plus petit pays d'Afrique continentale, à majorité musulmane, compte quelque deux millions d'habitants. (Belga)