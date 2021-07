Les compagnies d'assurances de voyage voient arriver les premiers dossiers coronavirus

Un dossier médical sur cinq concerne un voyageur qui a été testé positif au COVID-19 à l'étranger, annonce vendredi la compagnie d'assurance de voyage VAB dans un communiqué. Alors que les vacances d'été ont commencé il y a seulement une semaine, les assureurs de voyage voient arriver les premiers dossiers liés au coronavirus.

VAB affirme recevoir plus de dossiers corona que prévu. "Il s'agit principalement de personnes qui voyagent en petits groupes et qui doivent être mises en quarantaine sur place : nous leur fournissons alors 75 euros par personne et par jour, pendant sept jours, ainsi qu'un vol de retour adapté", précise Joni Junes, porte-parole de la compagnie d'assurance de voyage. VAB a remarqué que la plupart des personnes qui partent en vacances ont la volonté de respecter les règles et d'être en ordre avec tous les documents, mais s'attend tout de même à une augmentation du nombre de dossiers liés au coronavirus une fois la période des vacances bien entamée. L'assureur de voyage Touring a également reçu plusieurs dossiers corona. "Actuellement, il s'agit de 200 à 300 dossiers", déclare le porte-parole Danny Smagghe. "Nous nous attendons à une augmentation dans les semaines à venir. En voyage, les gens sont un peu plus nonchalants, mais beaucoup de gens restent dans leur bulle et vont dans un parc de vacances ou dans la nature" "Le baromètre des vacances a déjà montré que de nombreuses personnes préfèrent prendre des vacances avec leur propre bulle dans un endroit calme, elles ne vont pas très loin. Les familles évitent les foules", explique Xavier Van Caneghem d'Europ Assistance, qui a jusqu'ici reçu peu de dossier concernant le coronavirus. "Le nombre de dossiers médicaux est un peu dans la lignée des années précédentes, mais ceux liés au COVID-19 ne sont pas encore vraiment arrivés. Les gens s'informent sur ce qu'ils doivent faire exactement s'ils contractent le virus à l'étranger." Xavier Van Caneghem souligne toutefois que la saison des vacances vient à peine de commencer. (Belga)