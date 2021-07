Euro de natation - L'Euro 2023 en petit bassin organisé en Roumanie

Les championnats d'Europe 2023 de natation en petit bassin auront lieu en Roumanie. Les compétitions se dérouleront à Otopeni, dans la région de la capitale roumaine Bucarest, dans un nouveau complexe récemment construit, pouvant accueillir 3.000 personnes. La Ligue européenne de natation (LEN) l'a annoncé samedi.

La date de l'Euro 2023 en petit bassin sera fixée ultérieurement. Otopeni accueillera aussi les championnats d'Europe juniors de natation, cette fois en grand bassin, et de plongeon en 2022. Pour rappel, l'Euro 2021 en petit bassin aura lieu en novembre à Kazan, en Russie, un mois avant les Mondiaux en petit bassin, qui se tiendront du 13 au 18 décembre à Abou Dhabi. Les championnats du monde étaient initialement prévus en 2020 mais ont été reportés d'un an à cause de la crise sanitaire. (Belga)