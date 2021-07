Feu de forêt en Grèce: l'île d'Eubée en proie aux flammes

Des incendies se sont déclarés à plusieurs endroits en Grèce samedi, notamment sur l'île d'Eubée, deuxième plus grande île du pays après la Crète, en proie aux flammes d'un important feu de forêt. L'origine de l'incendie n'est pas tout à fait claire mais la Grèce transpire sous des températures élevées depuis plusieurs semaines.L'incendie sur l'île d'Eubée s'est déclaré vers midi près de Nea Styra, dans le sud-ouest de l'île. Les flammes ont pu se propager rapidement en raison des vents forts. Les pompiers ont invité la population à ne pas se rendre dans le village voisin de Nimborio. Plusieurs incendies se sont également déclarés sur le continent grec, notamment dans la petite ville de Varnavas, au nord-est d'Athènes, et près du port de Volos. La Grèce souffre d'une vague de chaleur avec des températures comprises entre 35 et 40 degrés depuis deux semaines. (Belga)