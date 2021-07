Arthur Serrières et Solenne Billouin s'adjugent le Xterra Belgium

Le Français Arthur Serrières et sa compatriote Solenne Billouin ont remporté samedi la longue distance du Xterra Belgium à Beez (Namur). Cette manche du championnat du monde Xterra était également le cadre du championnat de Belgique de cross-triathlon.Le Montpelliérain s'est imposé en 2h 26min 48s sur le long parcours incluant 1.500 mètres de natation, 34 kilomètres de VTT et 10 kilomètres de course à pied nature. Il a devancé de près de cinq minutes un autre Français, Maxim Chané. La troisième place est revenue au Tchèque Karel Dusek. Avec un chrono de 2h 59min 57s, Solenne Billouin s'est hissée à la 53e place au classement général sur un peu plus de 400 partants. Le podium féminin est complété par l'Autrichienne Carina Wasle et la Néerlandaise Linda Van Vliet. Le premier Belge est Mathias Cloostermans, qui s'adjuge à la fois la 4e place au classement général et le titre de champion de Belgique de cross-triathlon. Tout juste derrière lui se trouve le vététiste de formation Sébastien Carabin. Le podium du championnat national est complété par Yeray Luxem qui a dû se contenter du 6e accessit au général, alors qu'il avait remporté le Xterra Belgium en 2019. Chez les femmes, Mandy Dammekens a été sacrée championne de Belgique de cross-triathlon devant Birgit Wauters et Marlies Beckers. (Belga)