Effondrement d'un immeuble près de Miami Beach - Floride: le nombre de morts grimpe à 90, 31 personnes sont toujours portées disparues

Au moins 90 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble en Floride le 24 juin et 31 personnes sont toujours portées disparues, a indiqué dimanche la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

L'immeuble de 12 étages, construit sur le front de mer et baptisé Champlain Towers South, s'est partiellement écroulé de façon encore largement inexpliquée le 24 juin dans la nuit, même si les premiers éléments de l'enquête ont laissé apparaître que la structure du bâtiment semblait par endroits dégradée. Le reste du bâtiment, à l'instabilité jugée dangereuse, a ensuite fait l'objet d'une démolition contrôlée. Les autorités estiment qu'aucun survivant ne sera plus trouvé dans les décombres et ont dû se résoudre mercredi à mettre fin aux opérations de secours pour se concentrer sur la recherche de cadavres. (Belga)