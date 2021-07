Succès de foule pour l'ouverture du centre de vaccination au Sporting de Charleroi

Le centre de vaccination ouvert dimanche au stade du Sporting de Charleroi fait le plein, se félicite le cabinet de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale. Il affiche quasiment complet pour cette première journée avec notamment plus de 650 inscriptions.

Le centre a été inauguré dimanche, au lendemain de la fermeture de celui installé au stade du Standard de Liège, en présence de la ministre Morreale, du bourgmestre carolo Paul Magnette et du président du club Mehdi Bayat. Il sera accessible pour les premières doses de vaccin Johnson & Johnson (pour les personnes de 41 ans et plus) et Pfizer, avec ou sans rendez-vous et jusqu'à samedi inclus. Les secondes doses suivront du 2 au 6 août. Quelque 1.700 personnes se sont déjà inscrites pour la semaine à venir. Le total de vaccinations sera beaucoup plus important, puisque comme constaté dans l'antre du grand rival des Zèbres, la majorité des gens se présentent sans rendez-vous, précise-t-on du côté de la ministre. Au total, 75% des personnes de 18 ans et plus ont reçu une première dose et plus de la moitié des Wallons sont complètement vaccinés, rappelle Mme Morreale. (Belga)