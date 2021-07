Cinq fois plus de contaminations aux Pays-Bas en une semaine

Quelque 8.522 personnes ont été testées positives au coronavirus entre dimanche et lundi matin aux Pays-Bas, soit cinq fois plus que lundi dernier, lorsque la tendance était déjà à la hausse, indique lundi l'Institut national de santé publique et de l'environnement (RIVM).Le bilan de lundi est légèrement inférieur à celui de dimanche, qui était de 9.369 tests positifs, selon les données corrigées. Samedi, le RIVM avait enregistré 10.281 nouveaux cas, le nombre le plus élevé depuis le 25 décembre. Avec 1.407 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, la région d'Amsterdam-Amstelland est de loin celle qui présente le plus grand nombre d'infections. La plupart d'entre elles (1.154) ont été enregistrées dans la capitale-même. Elles étaient au nombre de 1.331 dimanche. Une hausse si soudaine n'avait encore jamais été constatée aux Pays-Bas depuis le début de la crise. En raison de l'augmentation spectaculaire du nombre de contaminations, la moyenne sur sept jours est passée à 6.619. Cette moyenne était inférieure à 1.000 la semaine précédente. Cette hausse fulgurante fait suite à l'assouplissement de certaines mesures sanitaires et coïncide avec le développement du variant Delta, qui est, selon le RIVM, 40 à 60% plus contagieux que le variant Alpha. Le taux de positivité est lui passé à 14,5%, contre moins de 3% à la fin du mois de juin. Actuellement, 213 patients Covid sont hospitalisés. 84 se trouvent dans des unités de soins intensifs. Le RIVM n'a enregistré qu'un seul décès lié au coronavirus au cours des dernières 24 heures. (Belga)