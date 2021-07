Dans la région des Balkans, de nouveaux pays passent au vert sur la carte sanitaire

Après l'Albanie, la République de Macédoine du Nord et la Serbie, c'est au tour de l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, de la Moldavie et du Monténégro de se parer de vert lundi sur la carte sanitaire présentant l'évolution de l'épidémie de coronavirus, renseigne le site du SPF Santé publique et du Centre de crise info-coronavirus.be

Un peu plus éloignés, Brunei (en Asie du Sud-Est), le Canada, la Jordanie, le Qatar et l'Arabie Saoudite rejoignent également le club des régions ou pays pour lesquels un faible risque d'infection a été établi par les autorités européennes, par analogie avec les critères utilisés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour les membres de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Le Conseil européen examine ainsi toutes les deux semaines une liste des pays tiers pour lesquels les États membres devraient commencer à lever les restrictions de déplacement. Ailleurs que sur le Vieux Continent, des pays comme les États-Unis, l'Australie, Israël ou encore Singapour avaient ainsi déjà reçu leur blanc-seing. Côté européen, par contre, le Portugal continental est entièrement repassé dans le rouge depuis quelques jours, tout comme Chypre et l'Espagne, à l'exception de la Galice (nord-ouest), de la Castille-la-Manche (centre) et de l'enclave de Melilla, toutes trois orange. Les régions des capitales finlandaise Helsinki, danoise Copenhague, tchèque Prague et du grand-Duché de Luxembourg se teintent aussi d'orange, à l'image de certaines autres régions en Grèce, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède. L'Irlande, Monaco et Andorre sont, pour leur part, entièrement colorés d'orange. Dans les caraïbes, la Martinique s'est drapée de vermeil et la Guadeloupe d'orange. En Amérique du Sud, la Guyane française est également dans le rouge, tout comme l'île de la Réunion, dans l'océan indien. (Belga)