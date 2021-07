Changement climatique: la Nasa et l'ESA forment un partenariat

L'agence spatiale américaine (Nasa) et l'agence spatiale européenne (ESA) ont formé mardi un partenariat pour mettre en commun leur expertise en matière d'observation de la Terre et ainsi mieux comprendre le changement climatique."Afin de s'assurer que les données des satellites d'observation de la Terre sont utilisées pour aller plus loin dans la science et, in fine, bénéficient à l'humanité, l'ESA et la Nasa ont conclu un partenariat stratégique pour les sciences de la Terre et le changement climatique", annonce l'ESA dans un communiqué. Ce partenariat a été formalisé par une déclaration d'intention signée par le directeur général de l'ESA Josef Aschbacher et l'administrateur de la Nasa, Bill Nelson. Il vise à "tracer le chemin pour apporter une réponse globale au changement climatique à travers la surveillance de la Terre et son environnement", selon le communiqué. Les deux agences ont déjà travaillé ensemble sur les thématiques environnementales, notamment sur le satellite Sentinel-6 du programme européen d'observation de la Terre Copernicus, destiné à mesurer la montée du niveau des mers. Selon Josef Aschbacher, "l'espace est sans aucun doute la position la plus avantageuse pour mesurer et surveiller le changement climatique, mais joindre nos forces est également crucial pour s'attaquer au problème", notamment "à l'approche de la conférence internationale sur le climat COP26", en novembre. "Le changement climatique est un défi global qui nécessite d'agir, maintenant", a commenté Bill Nelson. Le partenariat permettra aux deux agences de trouver des "synergies", de se coordonner pour certains de leurs programmes, et travailler de concert de manière "plus souple". (Belga)