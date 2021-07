Intempéries - La Meuse risque de déborder jeudi près du barrage de l'île Monsin

En raison des fortes précipitations qui s'abattent sur le sud du pays et du niveau élevé de l'eau à hauteur du barrage de l'île Monsin, la Meuse pourrait déborder jeudi en début d'après-midi, ont signalé les autorités liégeoises mercredi soir.La gouverneure de la province de Liège faisant fonction Catherine Delcourt et le bourgmestre de Liège Willy Demeyer conseillent dès lors aux habitants et commerçants des quartiers en bord de Meuse (Coronmeuse, Saint-Léonard ou encore le centre-ville) de prendre des mesures préventives telles que vider les caves, prévoir des matériaux étanches pour le soupirail ou encore du matériel de surélévation. Les autorités rappellent également l'importance de suivre plusieurs recommandations en cas d'inondation, comme celle de contacter le 1722 ou de composer le 112 si une vie humaine est en danger, placer une planche étanche dans l'embrasure de la porte, transporter à l'étage les objets de valeur et les papiers importants ou encore fermer, si nécessaire, les robinets d'arrivée de gaz, d'électricité et d'eau. Des conseils pratiques se trouvent sur le site info-risques.be/fr/risques/risques-naturels/inondation. (Belga)