Intempéries - Plus de 160 interventions pour les pompiers verviétois

Les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau ont été sollicités à 165 reprises depuis mardi 19h15 et mercredi à 03h00, a fait savoir la zone de secours.Les interventions, en lien avec les fortes pluies qui se sont abattues sur la région, concernaient principalement des caves inondées et des ruisseaux qui débordaient. À Xhendelesse, sur le territoire de la commune de Herve, l'eau avait submergé la route. En plus de quelques voiries secondaires fermées, la Grand Rue à Trooz a, elle aussi, été interdite à la circulation en raison d'inondations. Si la soixantaine de pompiers mobilisés enregistraient déjà pas moins de 75 interventions vers minuit, il a fallu y ajouter 90 sorties en première partie de nuit mercredi. (Belga)