Jupiler Pro League - Zulte Waregem remporte son match amical face à Deinze

Zulte Waregem s'est imposé 1-3 ce mercredi soir, lors de son sixième match de préparation de la pré-saison, sur le terrain de Deinze. Le club avait notamment remporté son dernier match contre Charleroi, samedi dernier (3-2).Mercredi soir, les hommes de Francky Dury étaient menés 1-0 au repos, suite à l'ouverture du score de Boone pour les visités (9e). Après 7 changements à la mi-temps, Zulte-Waregem est néanmoins parvenu à remonter, d'abord en égalisant par l'intermédiaire de Jean-Luc Dompé (60e) puis en prenant l'avantage dans la foulée via un but de Jelle Vossen (61e). Six minutes après avoir égalisé, le Essevee prenait une avance décisive grâce à un deuxième but de Vossen (66e), sur un penalty provoqué par Saido Berahino, scellant le score à 1-3. Pour entamer sa campagne 2021-2022 en D1A, Zulte-Waregem affrontera Oud-Heverlee Louvain à Louvain, le samedi 24 juillet à 16h15. Entre-temps, le club accueillera le 17 juillet Utrecht, tombeur du Beerschot plus tôt dans la soirée. (Belga)