Le Parlement flamand demande au fédéral d'adapter sa politique du travail

Le Parlement flamand demande au niveau fédéral d'adapter sa politique de l'emploi pour que la Flandre puisse atteindre son objectif de création de 120.000 emplois supplémentaires et faire progresser le taux d'emploi vers 80% au nord du pays.Une résolution à l'initiative des députés Robrecht Bothuyne (CD&V), Axel Ronse (N-VA) et Tom Ongena (Open Vld) a été approuvée mercredi en ce sens. La résolution porte sur différents aspects dont les possibilités de formation, l'aptitude au travail, la mobilité des travailleurs ou encore les prépensions. Les partis flamands incitent à une réforme des pensions ambitieuses. Une conférence sur la politique du travail est prévue par le gouvernement fédéral début septembre et doit réunir aussi les entités fédérées. (Belga)