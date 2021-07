Napoleon Sports & Casino racheté par Superbet

Le groupe belge de jeux en ligne et physiques Napoleon Sports & Casino annonce jeudi qu'il va changer de mains. Son actionnaire majoritaire, Waterland, a en effet conclu un accord pour vendre sa participation à Superbet, entreprise paneuropéenne active dans le domaine des paris sportifs et des jeux. Cette dernière est soutenue par le fonds d'investissement privé Blackstone Group. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.Waterland avait acquis une participation majoritaire dans Napoleon Sports & Casino en 2015. Depuis, l'entreprise est devenue "la référence du marché des jeux en ligne et terrestres en Belgique", selon elle. "Le marché principal et le positionnement de la marque Napoleon en Belgique représente l'opportunité d'acquisition idéale pour réaliser notre plan d'expansion mondiale", déclare, dans un communiqué, le CEO de Superbet Johnny Hartnett. La direction de Napoleon Sports & Casino restera en place, à Alost. Le groupe belge a été créé il y a plus de 40 ans. Superbet a, quant à elle, été créée en 2008. Son siège social est à Bucarest et elle dispose de bureaux en Roumanie, à Malte, à Chypre, en Croatie, en Pologne, en Autriche, en Serbie, au Royaume-Uni et en Slovaquie. (Belga)