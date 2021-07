Tour de France - Deuxième victoire de rang dans les Pyrénnées pour Tadej Pogacar lors de la 18e étape

Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remporté la 18e étape du Tour de France jeudi entre Pau et Luz-Ardiden au terme de 129,7 km de course. Le Slovène s'est imposé devant Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) pour conforter encore davantage son maillot jaune de leader.Après huit kilomètres de course, trois coureurs s'isolaient en tête avec Matej Mohoric (Barhain-Victorious), Christopher Juul-Jensen (BikeExchange) et Sean Bennett (Qhubeka NextHash). Parti en contre, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) rejoignait le groupe de tête avec Pierre-Luc Périchon (Cofidis). Au pied du Col du Tourmalet, première difficulté de la journée, Alaphilippe et Mohoric étaient les seuls survivants du groupe de tête. À 6 km du sommet, le champion du monde et le champion de Slovénie étaient repris par Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Valentin Madouas et David Gaudu (Groupama-FDJ), Pierre Latour (TotalEnergies), Pierre Rolland (B&B Hotels p/b KTM), Omar Fraile et Ion Izagirre (Astana-Premier Tech) et Ruben Guerreiro (EF-Nippo). Gaudu et Latour parvenaient ensuite à s'isoler en tête et les derniers membres de l'échappée étaient repris un à un par le peloton. Ineos Grenadiers dictait le tempo parmi les favoris et Rigoberto Uran (EF-Nippo), 4e du général était la première victime. Dans la descente du Tourmalet, Gaudu distançait Latour et partait en solitaire mais ne comptait que 20 secondes d'avance sur le peloton avant la dernière montée vers Luz-Ardiden. Le Français était finalement repris par le groupe du maillot jaune à 9,5 km de l'arrivée. À trois kilomètres du sommet, le maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Emirates) lançait une première attaque mais était suivi par Jonas Vingegaard et Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) et Enric Mas (Movistar). À 700 mètres de la ligne, Enric Mas profitait d'un moment d'accalmie pour tenter d'aller chercher la victoire d'étape mais Pogacar suivait et contrait pour filer vers sa 3e victoire sur le Tour 2021. Le Slovène de 22 ans engrange déjà la 28e vicitoire de sa carrière. Au classement général, Pogacar conforte son avance en tête avec 5:45 d'avance sur Jonas Vingegaard et 5:51 sur Richard Carapaz. Grâce à sa victoire, 'Pogi' prend également la tête du classement du meilleur grimpeur. (Belga)