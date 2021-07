Intempéries - Toutes les personnes évacuées ont été prises en charge dans le Brabant wallon

Pour faire face aux inondations et alertes de crue des cours d'eau en province du Brabant wallon, les?équipes d'intervention étaient toujours à pied d'oeuvre vers 23h00 jeudi, communique le centre de crise provincial. Toutes les personnes évacuées ont été prises en charge, soulignent les autorités, qui invitent à la prudence.Des évacuations ont eu lieu à Grez-Doiceau, Jodoigne, Mont-Saint-Guibert et Court-Saint-Etienne. Des débordements sont constatés à Wavre et à Limal, mais des évacuations ne sont pas prévues à ce stade. Des sacs de sable sont distribués, et les autorités mettent an garde contre de possible coupures de courant. Alors que la Senne monte à Rebecq, des sacs de sable y sont aussi distribués, de même qu'à Tubize où la "situation s'aggrave, la vallée est noyée dont une partie du centre-ville", selon le centre de crise. Des routes y restent fermées de même qu'à Ottignies, Mont-Saint-Guibert, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne et Grez-Doiceau. Néanmoins, la décrue est constatée dans de nombreuses communes brabançonnes, dont Beauvechain, Hamme-Mille, Genappe, Villers-la-Ville et Walhain. Si la situation s'améliore à Chastre, avec la réouverture des tronçons fermés, des opérations de nettoyage pour les coulées de boue devront se poursuivre vendredi. L'eau de distribution est jugée non-potable à Hélécine, signale encore le centre de crise provincial. Vendredi aux premières heures, la direction générale opérationnelle des voies hydrauliques wallonnes indiquait que les niveaux des cours d'eaux étaient orientés à la hausse pour la Senne et ses affluents, mais que les rivières de la Gette et de la Dyle entraient en phase de stabilisation. (Belga)