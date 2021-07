L'avion disparu en Sibérie retrouvé, des survivants aperçus

Un avion An-28 avec au moins 17 personnes à bord qui avait disparu des radars vendredi en Sibérie a été retrouvé, et des survivants aperçus par les secours envoyés sur place, ont annoncé des responsables russes.L'avion, exploité par la compagnie "Aviation légère sibérienne" (SiLA), reliait la petite ville de Kedrovy à Tomsk quand "il a cessé de communiquer" vers 17h00 locales (midi heure belge), ont indiqué les autorités régionales dans un communiqué. Selon cette source, 17 personnes dont trois membres d'équipages et quatre enfants se trouvaient à bord mais les secours locaux ont précisé ensuite que 19 personnes étaient dans l'appareil. Plusieurs hélicoptères Mi-8 ont immédiatement été envoyés à la recherche de l'An-28 dans le sud de la région de Tomsk. Et près de deux heures après le déclenchement de son signal de détresse, l'avion a été retrouvé. "Le site de l'atterrissage d'urgence de l'appareil a été localisé. Des survivants ont été aperçus", a annoncé le ministère régional des Situations d'urgence. Les secours aériens de la région, cité par l'agence Interfax, ont précisé que l'avion était "très endommagé". "Tous les passagers et membres d'équipage sont en vie", a précisé à Interfax un responsable de la compagnie SiLA, sans que cette déclaration ne soit confirmée pour l'heure par les autorités. Citant des sources aériennes, TASS a indiqué que l'avion avait passé tous les contrôles techniques mais un dirigeant de SiLA a précisé à TASS que l'avion avait été retardé de dix heures en raison de mauvaises conditions météorologiques. (Belga)