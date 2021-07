Les intempéries ont fait au moins 23 morts en Wallonie

Les intempéries ont fait 20 morts dans la province de Liège, ce qui porte le bilan à au moins 23 décès en Wallonie, a confirmé vendredi le gouverneur de la province de Liège Hervé Jamar dans les journaux télévisés de la mi-journée de RTL-TVI et de la RTBF."Seules 6 personnes sur les 20 qui ont perdu la vie dans la province de Liège ont pu être identifiées pour l'instant", a-t-il précisé. Le gouverneur a conseillé aux personnes qui n'ont pu avoir de nouvelles d'un proche d'appeler le numéro d'information gratuit 1771, mis en place par la Cellule de crise nationale et destiné aux personnes sinistrées. "Il y a encore des gens sur les toits dans la province de Liège, qui sont depuis 36 heures sans boire et sans manger", a souligné le gouverneur. "Toutes les conditions sont réunies pour une indemnisation pour cause de catastrophe", a-t-il encore assuré. (Belga)