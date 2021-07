Mobilité à Bruxelles - Le tracé de la future ligne de tram reliant Tour & Taxis à la Gare Centrale est fixé

Le gouvernement bruxellois a défini jeudi le tracé de la future ligne de tramway qui desservira le site de Tour & Taxis en plein développement. Celle-ci ira de la station Belgica à la Gare centrale en passant à proximité de Tour & Taxis, de la gare du Nord via le pont Suzan Daniel enjambant le canal.Après la gare du Nord, le tram passera par le quartier de la rue de Brabant à Saint-Josse pour rejoindre la gare Centrale via notamment le boulevard Saint-Lazare en passant sous la Petite Ceinture. La nouvelle ligne de tram permettra d'avoir des connexions faciles avec les lignes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du réseau métro, avec les lignes de tram 25, 32, 51, 55, 92 et 93 et grâce aux deux gares sur le trajet, avec le réseau ferroviaire. "Cette nouvelle ligne de tram est une étape importante pour la mobilité et la multimodalité au nord-ouest de Bruxelles. Elle reliera parfaitement plusieurs endroits avec différentes fonctions urbaines: des quartiers résidentiels densément peuplés tels que les quartiers Maritime et Brabant, des immeubles de bureaux anciens et nouveaux, des n?uds de mobilité importants et des espaces verts tels que Tour & Taxis et Botanique. Le fait que le nouveau pont Suzan Daniel reliera tout cela est plus que symbolique pour une ville qui se transforme", a commenté à ce propos la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen). Hormis le prolongement de la ligne jusqu'à Gare Centrale, il a également été décidé aujourd'hui que ce tram desservira le quartier Brabant à Saint-Josse et la nouvelle Iris Tower. Le tram continuera ensuite en dessous de la Petite Ceinture en direction de la Gare Centrale. L'alternative envisagée d'un passage via la Place Rogier et la Petite Ceinture n'a pas été retenue. Selon la ministre de la Mobilité, cette option aurait engendré un travail plus intensif en raison de son impact sur cet axe de circulation. Le gouvernement bruxellois projette de pouvoir commencer les travaux à la fin 2023, après avoir obtenu les permis nécessaires. (Belga)