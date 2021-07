Un important incendie provoque l'évacuation de plusieurs hôtels sur l'île de Samos

Plusieurs hôtels et résidences de l'île grecque de Samos ont été évacués par précaution en raison d'un important incendie. La Grèce connait un été aux températures inhabituellement élevées.Selon les médias locaux, la zone de Agios Fanourios, située sur la partie nord de l'île, a été la plus touchée. L'incendie a commencé jeudi après-midi et les pompiers sont actuellement toujours occupés à maitriser la situation avec l'appui d'hélicoptères et d'avions bombardiers d'eau. Depuis le début de l'été, les températures inhabituellement élevées provoquent de nombreux incendies. Les vents forts aggravent le problème dans de nombreux endroits. Le corps des pompiers grecs a annoncé via Twitter que 51 feux de forêts ou naturels avaient été signalés au cours des 24 dernières heures. Sur les 20 dernières années, Samos a été victime d'incendies presque chaque année. Selon le journal grec To Proto Themabrak, 2016 est la seule année où aucun incendie ne s'est déclaré. Entre-temps, une vague de chaleur va se poursuivre sur l'île de Chypre. Les prévisions météorologiques annoncent également des températures atteignant les 41°C. Les enfants et les personnes âgées sont invités à rester à la maison, les médecins préconisent aussi d'éviter les boissons sucrées et alcoolisées. Ils conseillent enfin la population de ne sortir que quelques minutes au plus. (Belga)