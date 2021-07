Championnats du monde de squash - Tinne Gillis éliminée au deuxième tour

Tinne Gillis (WSF 17) n'a pas réussi à se qualifier pour le troisième tour des Championnats du monde de squash, vendredi. Au deuxième tour, à Chicago (Illinois), elle a été battue 3-1 (9-11, 11-8, 11-9 et 13-11) par l'Américaine Olivia Fiechter (WSF 20).Au premier tour, Tinne Gillis avait battu l'Egyptienne Menna Hamed (WSF 48) 12-10, 10-12, 11-3 et 11-7. Nele Gillis (WSF 14) affrontera au deuxième tour la Malaisienne Sivasangari Subramaniam (WSF 29). Au premier tour, elle s'était jouée 11-3, 11-2 et 11-4 de la Canadienne Nicole Bunyan (WSF 57). (Belga)