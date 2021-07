Dernière épreuve vérité, contre le chrono, avant l'arrivée sur les Champs Elysées dimanche

Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step), lanterne rouge du classement général, s'est élancé le premier, à 13h05, dans le contre-la-montre rythmant la 20e étape du Tour de France samedi entre Libourne et Saint-Emilion.Ce sont 30,8 km qui sont au programme à travers les vignobles. Pomerol, Chevrol, Lussac, Montagne, Corbin, Figeac... autant de noms prestigieux sur la route de ce "chrono" qui dessine une quasi-boucle à l'est du département de la Gironde. L'ivresse d'une deuxième victoire consécutive dans la Grande Boucle a déjà envahi Tadej Pogacar. Le Slovène de la formation UAE Team Emirates a posé son maillot jaune sur un confortable matelas, lui qui dispose de 5:45 d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et 5:51 sur l'Equatorien Richard Carapaz (EF Education Nippo). Premier Belge au général, Dylan Teuns (Barhain-Victorious) pointe à la 17e place à 49:33. Wout van Aert (Jumbo-Visma) suit à la 19e place à près d'une heure (58:09) de Pogacar. "Cela reste un tracé pour purs spécialistes. Mais, en troisième semaine, le chrono est toujours un petit peu biaisé par rapport aux qualités intrinsèques des coureurs", relève le directeur de course Thierry Gouvenou. Les organisateurs ont prévu une moyenne de l'ordre de 52 km/h. Les départs se feront par intervalle de 90 secondes puis toutes les 2 minutes pour les 85 derniers. Tadej Pogacar, sera le dernier à s'élancer à 17h19. Dimanche, ce sera l'arrivée sur les Champs Elysées au terme d'un traditionnel défilé de 108,4 kilomètres. (Belga)