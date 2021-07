FIM EWC - Xavier Siméon 17e des 12 Heures d'Estoril, Loris Cresson s'impose en Superstock

Après deux chutes, la Suzuki du Belge Xavier Siméon a terminé 17e ce samedi des 12 Heures d'Estoril, au Portugal, deuxième manche du championnat du monde d'endurance moto (FIM EWC). Loris Cresson (Kawasaki) s'est imposé en Superstock.Un peu plus d'un mois après la victoire aux 24 Heures du Mans Motos, Xavier Siméon a connu une deuxième course plus compliquée à Estoril avec les Français Gregg Black et Sylvain Guintoli. En lutte pour la première place en début de course, l'équipage a rétrogradé après une chute de Guintoli dans la troisième heure. C'est ensuite Siméon qui a chuté plus tard dans la course, surpris par le freinage d'un concurrent plus lent. La moto a finalement rejoint l'arrivée à la 17e place, sur 30 partants, à 17 tours de la Honda victorieuse de Josh Hook/Yuki Takahashi/Mike Di Meglio (Aus/Jap/Fra). Le Brainois Loris Cresson (Kawasaki) s'est quant à lui imposé en catégorie Superstock. Un succès assorti d'une 6e place du classement général. Accompagné des Français Jonathan Hardt et Julien Pilot, il a dominé l'épreuve pratiquement de bout en bout. Les deux autres belges engagés, Grégory Fastré (Honda) et Arnaud De Kimpe (Kawasaki) ont respectivement terminé aux 26e et 27e places. La troisième manche du championnat aura lieu au Castellet, en France, avec le Bol d'Or du 18 au 19 septembre. (Belga)