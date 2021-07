Intempéries - De nombreuses routes toujours fermées, surtout en provinces de Liège et de Namur

De nombreuses portions de routes wallonnes étaient toujours inaccessibles samedi matin en raison des pluies diluviennes et des inondations qui ont frappé le pays ces derniers jours, selon le dernier état des routes de la police fédérale publié à 9h15.Parmi les axes principaux toujours fermés à la circulation se trouvent notamment une partie de l'E25 entre Embourg et la sortie Avroy-Laveu, la N30 entre Aywaille et Harzé, la N833 à hauteur de Hotton (dans les deux sens) et tout le centre-ville de Wavre entre la place Bosch et le carrefour du Fin Bec, soit le carrefour entre les nationales 4, 239 et 268. (Belga)