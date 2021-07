Intempéries - Situation rétablie à Verviers et Dison; eau à nouveau potable à Lincent et Hélécine

L'eau est à nouveau potable, samedi soir, à Lincent et Linsmeau (Hélécine) . La situation est par ailleurs rétablie à Verviers et à Dison, indique la Société wallonne des Eaux (SWDE).En début d'après-midi, elle avait déjà annoncé que deux-tiers des raccordements (environ 2.000) qui étaient directement touchés par les inondations de ces derniers jours étaient à nouveau alimentés en eau. En province de Liège, l'eau reste non-potable à Hannut, Lincent, Braives (sauf Fumal, quartier de Pitet et Tourinne), Geer (rue Bajot, rue de Lens-Saint-Remy et Boehle) et au hameau de Crenwick à Berloz. En province de Namur, l'eau n'est pas potable dans le centre de Dinant (excepté à l'hôpital), à Beauraing, à Rivière (Profondeville), Houyet, Rochefort, dans le haut de Dave, aux Isnes, à Beuzet, Bossières, Longzée, Mazy, Jemeppe et Ham-sur-Sambre, à Floreffe (sauf dans le zoning) et à Sambreville (sauf Moignelée, Keumiée et Arsimont). Dans le Hainaut, seuls les habitants de Viesville (Pont-à-Celles) sont privés d'eau potable. La situation n'y sera pas rétablie avant le début de la semaine prochaine. Dans ces zones, l'eau du robinet ne peut pas être utilisée à des fins alimentaires même bouillie, rappelle la SWDE. (Belga)