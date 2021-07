Intempéries - Un second corps sans vie retrouvé à Angleur

La zone de police de Liège a fait un nouveau point sur la situation à Liège samedi matin. Le porte-parole a indiqué la découverte d'un second corps sans vie à Angleur."La nuit a été assez calme, nos policiers étaient présents pour sécuriser les quartiers sinistrés et éviter les pillages. Malheureusement, une autre personne âgée a été retrouvée décédée en début de soirée à Angleur", a précisé le porte-parole. Vendredi, le bourgmestre Willy Demeyer signalait un premier décès avéré du côté d'Angleur. "Le corps d'une personne âgée a été retrouvé et il ne faut pas exclure d'autres découvertes macabres lors des inspections des habitations", redoutait le maïeur. Samedi matin, la baisse du niveau des eaux se poursuivait à Liège, permettant la réouverture de la rue de Tilff à Angleur. (Belga)