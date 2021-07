Jupiler Pro League - Le Standard partage contre Rennes pour son dernier match de préparation

En cette fin de samedi après-midi, quatre clubs belges disputaient leur dernière rencontre de préparation avant le début de la Jupiler Pro League dans une semaine. Des matchs amicaux qui ont tous proposé des affiches entre des formations de D1A et des représentants de la Ligue 1 française.Le Standard a conclu ses matchs amicaux par un partage 3-3 face au Stade Rennais, club du Diable Rouge Jérémy Doku, non présent ce samedi. Les Liégeois menaient pourtant 3-0 à la mi-temps grâce à un doublé de Klauss et un but de Raskin. Au retour des vestiaires, les Rennais ont été bien aidés par l'expulsion d'Ameen Al Dakhil qui a reçu sa deuxième carte jaune à la 59e minute. Dix minutes plus tard, le club breton amorçait son retour en réduisant le score, avant de finalement égaliser à la 90e minute. Seraing, autre club liégeois de Jupiler Pro League, était opposé au FC Metz. Le match s'est terminé sur le score de 1-1. Menés 1-0, les Métallos ont égalisé via Bernier à la 67e minute. De son côté, l'Antwerp affrontait Monaco, le club de l'ancien Anderlechtois Eliot Matazo, titulaire lors de cette rencontre. Monégasques et Anversois n'ont pu se départager et se sont quittés sur le score de 0-0. Pour conclure cette après-midi franco-belge, Courtrai recevait Lille, l'ancien club d'Eden Hazard et actuel champion de France. Les Courtraisiens ont ouvert la marque par Chevalier à la 19e minute avant que Tazici n'égalise sur pénalty à la 85e minute, scellant par la même occasion le score de cette rencontre (1-1). Il est à noter que le Cercle de Bruges devait également disputer une rencontre face à Strasbourg, aussi en Ligue 1 française, mais le match a été annulé car un cas de coronavirus a été détecté au sein de l'effectif brugeois. (Belga)