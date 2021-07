La dernière de Philippe Gilbert: "à tout âge, finir le Tour, c'est quelque chose"

"C'est mon dernier Tour de France", a confié Philippe Gilbert à France Télévisions à l'arrivée de la 19e étape disputée sous la forme d'un contre-la-montre de 30,8 km à Saint-Emilion, samedi.Le coureur de Remouchamps, 39 ans, avait déjà annoncé la fin de sa carrière cycliste en 2022. Il a expliqué que "à tout âge, finir le Tour de France représente beaucoup. Je ne me vois pas revenir sur cette course comme coureur, donc je serai sur le vélo pour la dernière fois à Paris demain." Philippe Gilbert en est à son 11e Tour de France et devrait bien le terminer sur les Champs Elysées dimanche pour la 7e fois. A l'issue d'une Grande Boucle qui ne lui laissera pas un souvenir impérissable. "Nous avons eu un gros problème", a commenté le coureur de Lotto Soudal. "Nous avions construit l'équipe entièrement autour de Caleb Ewan pour les sprints, mais il a dû abandonner après le sprint. Tout ce qu'on pouvait faire ensuite, c'était essayer de se glisser dans une échappée. Notre jeune Australien (23 ans) Harry Sweeny a pu finir 3e (lors de la 12 étape, ndlr). Pour lui, c'est bien. Pour l'équipe, c'est une maigre performance. Personnellement, j'avais abandonné lors de mes quatre derniers Tours de France. Soit parce que j'étais malade, soit en raison d'une chute, c'est pour ça que je voulais vraiment finir celui-ci. J'ai beaucoup souffert, j'ai roulé en coureur anonyme (101e à près de 3h30, ndlr). A tout âge, finir un Tour de France, c'est quelque chose." (Belga)