La situation reste critique à Geetbets et Rotselaar

La plupart des entités de Flandre touchées par les crues cette semaine peuvent à nouveau respirer plus ou moins au sec, à l'exception de Geetbets et Rotselaer, dans le Brabant flamand, où l'eau est toujours présente en grande quantité."L'eau s'est complètement retirée du centre de Tirlemont", a déclaré la bourgmestre Katrien Partyka. "Le pire semble être derrière nous, mais il y aura beaucoup de travail pour pomper l'eau des caves et des maisons." Vendredi, les pompiers locaux ont reçu l'aide de leurs confrères de Zaventem et du Westhoek. Les nouvelles ne sont pas encore réjouissantes du côté de Geetbets, où plusieurs rues sont toujours inondées. "Les routes d'accès à Saint-Trond, Zoutleeuw et Glabbeek sont toujours fermées en raison des inondations", précise le bourgmestre Jo Roggen. La situation est assez semblable à Rotselaer, où des habitations situées à proximité de la E314 sont menacées par les flots. "Nous entendons que le niveau d'eau baisse en amont", se rassure le bourgmestre Dirk Claes. Si cette baisse se poursuit, l'entité devrait également retrouver ses rues d'ici ce soir. (Belga)