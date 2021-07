Supercoupe de Belgique - Le Club Bruges renverse Genk et s'offre une 16e Supercoupe

Le Club Bruges, champion de Belgique, a remporté la Supercoupe de Belgique de football en battant 3 buts à 2 Genk, vainqueur de la coupe, samedi, au stade Jan Breydel.Menés à la suite du but d'ouverture de Théo Bongonda (44e), les Brugeois ont renversé la situation grâce à Matej Mitrovic (45e+3), Noa Lang (48e, sur penalty) et Clinton Mata (50e). Jere Uronen a réduit l'écart en fin de rencontre (90e+3) Bruges décroche un 16e succès dans ce trophée, qui ouvre traditionnellement la saison de football en Belgique. L'année passée, la Supercoupe n'avait pas eu lieu à cause de la crise du coronavirus et les problèmes de calendrier qui en ont résulté. L'Antwerp n'avait en effet remporté la finale de la coupe contre le Club de Bruges qu'au début du mois d'août. (Belga)